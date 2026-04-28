Орешкин: ИИ обогнал человека по объему генерации в интернете

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, выступая на II Открытом диалоге «Будущее мира: новая платформа глобального роста» в Национальном центре «Россия», заявил, что уже в 2025 году объем контента, сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ), превысил тот, который создали люди.

Его слова приводит РИА Новости.

«Уже в 2025 году контент, сгенерированный искусственным интеллектом, превысил контент, который сгенерирован человеком. Эта тенденция только усиливается», — сказал Орешкин.

Он также обратил внимание на изменение поведения пользователей в сети. Люди стали активнее пользоваться чат-ботами для поиска информации, постепенно отказываясь от привычных поисковых систем. Их применение, по наблюдениям Орешкина, постепенно сокращается.

Орешкин подчеркнул, что внимание человека и его доступ в мир знаний все больше смещаются в сторону взаимодействия с искусственным интеллектом и моделей прямого общения с ним.

До этого сообщалось, что Рособрнадзор обсуждает вопрос целесообразности домашних заданий в школе в связи с распространением ИИ. Глава ведомства пояснил, что привычная система домашних работ постепенно теряет свою эффективность. Это происходит из-за того, что ИИ теперь способен мгновенно выполнять упражнения, и ученикам остается лишь списать ответы.