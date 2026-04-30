Умирающие коралловые рифы начали спасать с помощью музыкальных колонок

Художник из Италии Марко Баротти придумал необычный способ оживить умирающий коралловый риф. Он установил возле него водонепроницаемые колонки.

Предложен необычный способ оживить умирающие коралловые рифы
Человеческому уху подводный мир кажется тихим. Но на самом деле здоровый риф издает какофонию звуков. Это, например, щелканье креветок и «ворчание» рыб. Умирающий риф погружается в безмолвие.

Рыбы и крошечные коралловые организмы используют звук, чтобы ориентироваться в океане. Баротти предположил, что если возле рифа снова возникнет шум, морские обитатели начнут заселять его.

В динамиках транслировались 14-часовые записи звуков здорового рифа. Питались динамики от солнечных батарей, установленных на поверхности.

Исследования подтвердили эффективность акустического обогащения среды. Воспроизведение звуков привлекает рыб в районы с плохой экологической обстановкой. Всего за шесть недель популяция рыбы там удвоилась. Возросло не только количество, но и видовое разнообразие, что крайне важно для долгосрочного выживания рифов.

Рифы покрывают всего 1% океанского дна, но поддерживают 25% всей морской флоры и фауны, заявили ученые. Они также служат естественным барьером, защищая побережье от штормовых волн.

С 1950 года планета потеряла около половины коралловых рифов. Они гибнут из-за чрезмерного вылова рыбы, загрязнения окружающей среды и потепления океанских вод, сообщает Nature.

Ранее стало известно, что у берегов Гонконга обнаружили два новых вида мягких кораллов. Они обитают на глубине 15 20 метров. Мягкие виды часто встречаются в средах обитания, непригодных для твердых кораллов.