Воссоздан облик жителя Помпей, погибшего при извержении Везувия

В Археологическом парке Помпей с помощью технологий искусственного интеллекта впервые воссоздали облик жителя Помпей, погибшего при извержении Везувия в 79 году н. э. Результаты проекта опубликованы на официальном сайте PSOPAS.

Речь идет о мужчине, останки которого были обнаружены у некрополя Порта-Стабия за пределами городских стен. По данным археологов, он пытался покинуть город во время катастрофы, направляясь к морю. С собой он взял масляную лампу, несколько бронзовых монет и терракотовую ступку, которую использовал как импровизированный шлем, защищаясь от падающих вулканических обломков.

Анализ показал, что мужчина, вероятно, погиб не от пирокластического потока — раскаленной смеси газа и пепла, — а на более раннем этапе извержения, когда на город обрушивались камни и пемза. Именно от этих обломков он пытался защититься, надев ступку на голову.

Для реконструкции внешности специалисты объединили данные о строении черепа с алгоритмами искусственного интеллекта. Нейросеть обработала анатомические параметры и создала реалистичное изображение лица, позволив впервые «увидеть» человека, погибшего почти две тысячи лет назад.

Ученые отмечают, что личные вещи, найденные рядом с телом, помогают восстановить последние минуты его жизни. Они подтверждают свидетельства античных источников, включая письма Плиния Младшего, о том, что жители Помпей использовали подручные предметы для защиты во время катастрофы.

Исследователи подчеркивают, что применение ИИ открывает новые возможности для археологии, позволяя не только анализировать данные, но и реконструировать человеческие истории. В данном случае удалось не просто восстановить лицо, но и воссоздать драматический эпизод бегства человека, пытавшегося спастись от извержения.