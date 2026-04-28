В Киргизии обнаружили курганы «азиатских скифов»

Во время прокладки новой дороги в Кыргызстане обнаружили курганы "азиатских скифов" - саков. Племена этих кочевников населяли Тянь-Шань в первом тысячелетии до нашей эры, славились искусством, воинской доблестью, а также оставили след в мифах и письменных источниках древних народов.

По данным 24.kg, древние захоронения нашли на окраине города Чолпон-Аты - курортной столицы Кыргызстана. Это самый крупный населенный пункт на северном берегу Иссык-Куля.

Несколько недель назад в городе началось строительство объездной дороги, чтобы решить проблему пробок. Магистраль собираются проложить к началу крупных международных мероприятий. В 2026 году Чолпон-Ата примет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а также в городе пройдет церемония открытия VI Всемирных игр кочевников, которые состоятся в конце августа - начале сентября.

На древние артефакты - керамику и человеческие останки - строители наткнулись на одном из участков в предгорьях, отведенных под будущую дорогу в северной части Чолпон-Аты. Местные историки предварительно отнесли находки к сакской эпохе - периоду, завершившемуся примерно две тысячи лет назад.

На территориях, близ которых ведется строительство дороги, уже выявили около двадцати древних курганов - захоронений, относимых специалистами к сакской культуре. На месте ведутся археологические работы.

Саки, также именуемые в древних источниках как "азиатские скифы", были известны античным, древнеперсидским и древнеиндийским источникам с первого тысячелетия до нашей эры. Современные исследователи утверждают, что этот древний народ представлял собой общность ираноязычных европеоидных племен. К ним, в частности, также относят легендарную царицу Томирис, воевавшую против персидского царя Кира II, и ее потомков, противостоявших Александру Македонскому.

В древности саки населяли обширные территории Средней Азии, Казахстана и Южной Сибири. Их культура оставила после себя многочисленные памятники в виде курганных могильников в местах зимних стоянок. В них археологи часто находят как керамику, так и ювелирные изделия.

Ближе к началу нашей эры саки были вытеснены гуннами, а затем сошли с исторической арены.