Ученые выяснили, почему динозавры смогли захватить Землю

Ученые из Колумбийского университета США раскрыли причину, по которой динозавры смогли захватить Землю. Исследование показало, что благоприятные условия для них создало похолодание, продлившееся несколько тысячелетий. Около 200 миллионов лет назад территория Арктики была в три раза больше Антарктиды. Она состояла из участков суши, которые сейчас являются Сибирью и Китаем. Ученые провели геологический анализ, чтобы раскрыть особенности гигантского арктического континента. Так, они учли магнитные особенности древних пород и реконструировали широту их образования.

Результаты показали, что фрагменты мезозойского Китая были связаны с суперматериком Пангея (раньше считалось, что они существовали отдельно). Кроме того, Сибирь и Китай вместе охватывали большую часть Северного полярного круга.

В мезозое климат был намного теплее нынешнего. Но 201 миллион лет назад Пангея начала распадаться, образуя Атлантический океан. Также начались активные вулканические процессы. Этот период был отмечен глобальным похолоданием, падением уровня моря, вымиранием многих крупных животных и появлением динозавров.

Ученые пришли к выводу, что арктический континент сыграл ключевую роль в похолодании. Даже в теплом климате зимы на Северном полюсе были холодными и снежными. Снежный покров отражал солнечные лучи обратно в космос, не позволяя планете нагреваться.

Аэрозоли, выбрасываемые в атмосферу вулканами, сдерживали таяние. Из-за них ледяные шапки на полюсе сохранялись круглый год. Скопление льда могло бы объяснить и падение уровня моря.

Климатические изменения вызвали массовое вымирание. Но динозавры смогли избежать его, так как жили на Арктическом континенте и обзавелись изолирующим покровом из перьев, помогающим пережить холодные зимы. Когда похолодание началось на всей планете, они смогли распространиться и в другие регионы. При этом более теплолюбивые виды исчезли, освободив экологические ниши, сообщает New Scientist.

