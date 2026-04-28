Магнитная буря сегодня: послабления, риски для здоровья и рекомендации врачей

Во вторник, 28 апреля, геомагнитная обстановка будет спокойной, сообщает aif.ru. Вероятность возмущений составляет 15%, магнитных бурь — 3%, сохранения спокойного фона — 82%.

Вспышечная активность на Солнце 27-28 апреля ожидается от умеренной до высокой, возможны вспышки высшего класса X, в том числе протонные, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Вспышки класса X — самые мощные. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, провоцируют магнитные бури.

Специалисты дали почасовой прогноз на 28 апреля (уровень Kp по 9-балльной шкале). Так, в Москве с 3:00 ожидается 2 балла, с 6:00 до полуночи — 1 балл, в Санкт-Петербурге с 3:00 — 2 балла, с 6:00 до полуночи — 1 балл, в Новосибирске с 3:00 до 6:00 — 2 балла, с 9:00 до полуночи — 1 балл.

Магнитные бури могут вызывать головные боли, мигрени, учащенное сердцебиение, бессонницу и скачки давления. Для снижения негативного влияния рекомендуется отказаться от алкоголя, курения, фастфуда и тяжелой пищи, пить больше воды, гулять на свежем воздухе и соблюдать режим сна. Ранее сообщалось о двух вспышках высочайшего класса Х.