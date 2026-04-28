Обнаружены тысячи скрытых экзопланет в архивах телескопа NASA

Повторный анализ архивных снимков позволил выявить свыше десяти тысяч возможных экзопланет, большинство из которых оказались раскаленными газовыми гигантами.

Астрономы выявили свыше 10 тыс. кандидатов в планеты в данных телескопа НАСА, что стало крупнейшей находкой такого рода, пишет New Scientist.

Аппарат Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), запущенный в 2018 году, ищет экзопланеты, фиксируя кратковременные снижения яркости звезд, возникающие при прохождении объектов по их диску.

Джошуа Рот из Принстонского университета и его коллеги объявили о значительном увеличении числа возможных планет после повторного анализа данных TESS за первый год.

Комбинируя снимки, исследователи смогли искать объекты вокруг менее ярких звезд. Это позволило обнаружить 11 554 кандидата, из которых 10 091 ранее не были известны.

«Были предсказания, что в данных TESS все еще скрываются тысячи планет. Просто их еще не искали», – заявил Джошуа Рот.

Обнаруженные миры находятся на расстоянии до 6800 световых лет от Земли по направлению к центру галактики, что вдвое превышает прежние возможности телескопа. Более 90% новых находок – это горячие юпитеры, газовые гиганты, вращающиеся очень близко к своим звездам.

По словам Рота, не все кандидаты подтвердятся, поскольку уровень ложных срабатываний у TESS обычно составляет около 50%. Он предполагает, что реальными планетами могут оказаться от трех тысяч до пяти тысяч объектов. Главный научный сотрудник Института науки об экзопланетах NASA Джесси Кристиансен отметила, что такое пополнение поможет лучше понять процессы формирования различных миров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, международная команда с участием российских ученых и НАСА создала нейросеть для поиска экзопланет.

Московский государственный университет и Ассоциация арабских университетов договорились о создании совместной космической обсерватории.

Ранее исследователи выявили 44 планетные системы потенциально земного типа с помощью искусственного интеллекта.