Google предоставит Пентагону ИИ для работы с секретной информацией

Компания Google предоставит Пентагону искусственный интеллект (ИИ) для работы с секретной информацией.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Компания Google, ..., подписала соглашение с министерством обороны США об использовании своих моделей искусственного интеллекта для секретной работы», — говорится в сообщении.

Авторы публикации подчеркивают, что соглашение с Google позволит Пентагону использовать ИИ для любых законных целей.

По словам представителя подразделения Google Public Sector, которое занимается государственными заказами, новое соглашение станет дополнением к уже подписанному контракту.

