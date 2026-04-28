Касперская раскритиковала попытки ограничить VPN в России

Наталья Касперская, сооснователь «Лаборатории Касперского» и президент ГК InfoWatch, раскритиковала попытки ограничивать VPN и сетевой трафик в России. По её словам, такие меры не только малоэффективны, но и могут ухудшать работу интернета в целом.

Главный аргумент — поведение самих разработчиков. Это технически подкованные пользователи, которые не будут обращаться за разрешениями или ждать инструкций, а просто найдут способ обойти ограничения.

Касперская привела в своём телеграм-канале показательный пример: в одной из её компаний Роскомнадзор по ошибке заблокировал публичный сервис. На восстановление доступа у сотрудников ушло около 20 минут — они просто настроили обход через VPN.

По её словам, именно так ситуация и будет развиваться: разработчики не станут регистрировать свои VPN или пытаться попасть в «белые списки», а будут поднимать собственные решения. В стране таких специалистов около миллиона, и у многих из них есть «спортивный интерес» обходить ограничения.

Отдельная проблема — работа с зарубежными сервисами. Многие из них ограничивают доступ с российских IP-адресов, включая популярные ИИ-модели. Поэтому разработчики и так вынуждены использовать VPN, причём часто не корпоративные, а собственные.

Касперская также отмечает, что полностью заблокировать VPN технически невозможно. Такие технологии используются уже десятки лет и тесно переплетены с базовыми интернет-протоколами. Попытки их фильтрации через DPI могут приводить к сбоям и ложным срабатываниям — например, затрагивать обычный HTTPS-трафик.

Кроме того, доступ к «разрешённым» VPN сейчас есть лишь у небольшой части компаний. По словам Касперской, речь идёт примерно о 1,5 тыс. организаций при общем количестве в несколько миллионов.

В итоге ограничения, по её мнению, бьют не только по обходу блокировок, но и по обычным пользователям; в том числе тем, кто находится за границей и сталкивается с проблемами доступа к российским сервисам.

В более широком смысле Касперская считает, что такие вопросы нельзя решить только техническими методами. Ограничение доступа к контенту и платформам — это социальная и политическая задача. И попытки «закрыть всё технологиями» часто приводят к обратному эффекту: пользователи просто находят новые способы обхода.

Ранее в этом месяце Наталья Касперская извинилась перед Роскомнадзором за свой пост о причинах масштабного сбоя, который 3 апреля затронул банковские сервисы и СБП.