Россияне смогут увидеть редкую «голубую Луну»

В мае текущего года жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление — голубую Луну, а также Венеру и мощный метеорный поток Эта-Аквариды. Об этом пишет Александра Алексеева.

Последний месяц весны не только начнется с полнолуния — 1 мая, но и закончится полнолунием — 31 мая.

«Это явление называется "голубой Луной", от английского выражения "Once in a Blue Moon", означающее крайне редкое событие. При этом Луна и 1, и 31 мая будет обычного цвета», — пояснил ученый.

Также с 5 по 6 мая можно будет наблюдать максимум метеорного потока Эта-Аквариды. Однако лучше уехать от городской засветки, чтобы метеоры были как на ладони.

Кроме того, на протяжении всего мая будет отличная видимость Венеры, которая постепенно отдаляется от Солнца, что делает ее положение более удобным для вечернего наблюдения. При помощи бинокля можно будет даже разглядеть частичное освещение диска планеты.

