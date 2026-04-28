Россияне ускорили переход на дешевую электронику

В первом квартале этого года россияне стали на 9 процентов чаще заказывать электронику из-за границы, однако совокупные траты на нее упали на 10 процентов, а средний чек — на 18 процентов, до 57,7 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на подсчеты сервиса CDEK.Shopping пишет «Коммерсантъ».

Впервые средний чек начал сокращаться в первом полугодии прошлого года, и с того момента динамика остается неизменной. Чаще всего по-прежнему заказывают смартфоны, но их доля в первом квартале снизилась на три процентных пункта, до 28,4 процента. Далее идут ноутбуки (21,7 процента) и игровые консоли (12,9 процента).

Глава направления розничных проектов «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин объяснил, что потребители ускорили переход на дешевую электронику и активнее ищут самые бюджетные варианты. Даже с учетом пошлин заказ из-за рубежа позволяет сэкономить 5-15 процентов от стоимости товара, а кроме того, ассортимент у российских продавцов ниже.

Эксперт ожидает, что спрос продолжит смещаться в сторону низких цен, а переломить эту ситуацию в состоянии только улучшение макроэкономической обстановки.

Внутри страны складывается аналогичная тенденция. По оценкам «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), за неполные четыре месяца текущего года медианная стоимость электроники и бытовой техники в России упала на 8-10 процентов, а число покупок — на 6-7 процентов.

Ранее участники рынка спрогнозировали рост розничной стоимости смартфонов и ноутбуков в России из-за нового сбора с зарубежных и отечественных онлайн-продавцов, которые предполагается ввести с 1 сентября. Сильнее всего подорожает самая дешевая техника, что может спровоцировать новое падение продаж.