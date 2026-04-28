Стало известно, сколько айтишники тратят на искусственный интеллект

Каждый пятый ИТ-специалист тратит ежемесячно на ИИ-агентов более 3 тыс. руб., в частности, 12% платят от 3 до 5 тыс. руб., а 8% – более 5 тыс. Об этом говорится в исследовании ИТ-колледжа «Хекслет» и исследовательского центра «Позиция», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Несмотря на относительно умеренные затраты, большинство специалистов оценивают практическую пользу ИИ положительно. Умеренный эффект отметили 39% опрошенных, еще 32% считают такие инструменты крайне полезными. При этом для 35% использование ИИ не приносит ощутимых карьерных или материальных преимуществ. В то же время 29% респондентов сообщили о положительной реакции коллег на результаты работы с ИИ, а 14% удалось получить премии. Кроме того, 11% использовали ИИ для подготовки к собеседованиям и поиска работы.

ИИ активно интегрируется в повседневные рабочие процессы: 64% специалистов применяют его для решения задач в рамках компаний. Около половины регулярно используют ИИ для проверки кода, треть делегирует системам написание простых скриптов, а 29% обращаются к ним для поиска ошибок.

Организационная практика также демонстрирует рост: 65% респондентов заявили, что в их компаниях использование ИИ не скрывается и интегрируется в рабочие процессы. При этом 20% отметили, что тема внедрения ИИ обсуждается ограниченно, а 15% указали на необходимость скрывать его применение.

При этом небольшая доля респондентов сталкивается с негативной реакцией коллег при использовании ИИ. Так, 15% опрошенных сталкивались с критикой со стороны коллег. В половине случаев внедрение подобных инструментов поддерживается руководством, а еще 35% компаний придерживаются нейтральной позиции.