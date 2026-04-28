В начале года россияне потратили десятки миллиардов рублей на ноутбуки

По итогам первого квартала 2026 года продажи ноутбуков в России достигли отметки в 626 тысяч устройств, а общая сумма покупок составила около 39,3 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании компании «М.Видео», копия которого имеется в распоряжении редакции «Газеты.Ru». В компании отмечают, что текущий спрос формируется за счет сочетания массового сегмента универсальных устройств и более дорогих производительных решений.

Лидером рынка в количественном выражении по итогам прошедшего периода остается бренд Asus. В число самых востребованных марок также входят Huawei и Honor. При этом в денежном выражении значимую долю рынка удерживают Asus, Apple и MSI.

Присутствие последних подчеркивает высокий интерес покупателей к премиальным моделям и мощным игровым компьютерам. Несмотря на это, общая структура спроса продолжает смещаться в сторону устройств без выраженной игровой специализации, на которые пришлось около 90% всех продаж в штуках.

В рейтинге самых популярных моделей доминируют универсальные лэптопы среднего ценового сегмента, ориентированные на работу с документами, мультимедиа и онлайн-коммуникации. Чаще всего россияне покупали базовую и обновленную конфигурации Huawei MateBook D 16, Huawei MateBook D 14, версии Honor MagicBook X16 2025 года и на процессорах AMD, а также Tecno Megabook K16.

Дополнительным потребительским трендом стал переход аудитории на увеличенные экраны. Аналитики зафиксировали, что доля ноутбуков с диагональю 16 дюймов превысила 30%, начав вытеснять традиционный формат 15,6 дюйма за счет удачного сочетания широкой рабочей области и сохранения мобильности.