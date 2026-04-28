Названы возможные места зарождения жизни в Солнечной системе

Спутники Юпитера и Сатурна обладают необходимыми условиями для появления внеземных организмов благодаря наличию подледных океанов и химических элементов, заявил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории астроном Сергей Назаров

«Спутники Энцелад и Европа – это перспективные места, где могла зародиться внеземная жизнь в нашей Солнечной системе», – сказал ученый, передает РИА «Новости».

По словам эксперта, на этих небесных телах присутствуют значительные запасы воды, которые скрыты под мощным ледяным панцирем.

Кроме того, там имеются все основные химические элементы, необходимые для возникновения биологических процессов.

