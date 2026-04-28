Новое приложение NASA взорвало соцсети

Новое приложение NASA для создания имен из ландшафтов Земли взорвало соцсети
NASA разработало приложение Your Name in Landsat, позволяющее пользователям создавать имена из реальных ландшафтов Земли. Об этом пишет «Пульсфид».
По данным журналистов, запуск проекта состоялся 25 апреля текущего года и был приурочен ко Дню Земли, в этот раз отмечавшемуся 22 апреля. Для создания имен приложение использует данные из архивов NASA Earth Observatory, USGS EarthExplorer, Worldview и ESA Sentinel Hub.
«Имя, написанное реками, озерами и горами. <...> Каждая буква имени — это не рисунок. Это реальный участок поверхности Земли», — подчеркивается в материале.
В нем уточняется, что разработанный американскими специалистами алгоритм анализирует миллионы снимков, сделанных спутниками Landsat, и ищет похожие на буквы природные формы. Например, дельты рек используются как «Y», а горные хребты — как «K».
Как отметили в NASA, данный проект — это не просто развлечение, а инструмент экологического просвещения людей. Он помогает «связать человека с его планетой».
«Люди видят не абстрактные снимки, а «свои» реки, «свои» горы. Это вызывает чувство ответственности за Землю», — подчеркивается в тексте.
Его авторы добавили, что новая функция уже завирусилась в социальных сетях. Соответствующие посты возглавляют тренды в Google и на иных платформах. Воспользоваться приложением можно бесплатно.