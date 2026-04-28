Загрузки VPN-приложений в России выросли в 14 раз

Количество скачиваний VPN-приложений российской аудиторией в Google Play в марте 2026 года взлетело в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как утверждает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитический сервис Digital Budget, за текущий месяц оно составило 9,2 млн.

Кроме того, по информации портала Sensor Tower, который оценивает востребованность мобильных приложений, сообщается, что к концу 2025 года активная аудитория пяти самых популярных VPN-сервисов в России увеличилась до 7,3 млн человек.

В конце марта также стало известно, что App Store удалил свыше 20 VPN-сервисов по требованию Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор не планирует ограничивать корпоративные VPN в России.

В Минцифры между тем заявили, что российские сервисы блокируют доступ с VPN для безопасности данных.