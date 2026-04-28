В Грузии нашли зерна возможного прародителя культурной пшеницы

Международный коллектив археологов под руководством директора Грузинского национального музея Давида Лордкипанидзе совершил открытие, способное изменить представления о том, где именно человек впервые начал выращивать пшеницу для выпечки хлеба.

© runews24.ru

Исследуя два древних поселения эпохи неолита — Гадачрили-Гора и Шулаверис-Гора на юго-востоке страны — ученые извлекли из самых нижних культурных слоев десятки зерен. Радиоуглеродный анализ показал, что их возраст составляет от 7700 до 7900 лет, что делает эти образцы самыми древними из известных науке гибридных форм пшеницы.

Долгое время считалось, что предок современной мягкой пшеницы появился в результате скрещивания дикой коленницы с древними ближневосточными злаками исключительно на территории Плодородного полумесяца.

Однако новая находка говорит в пользу альтернативной гипотезы: первые фермеры, мигрировавшие с Ближнего Востока на Южный Кавказ примерно в V-VI тысячелетии до нашей эры, могли не просто принести с собой готовую культуру, но и активно выводить здесь новые сорта.

«Кавказ был одним из древних центров окультуривания и винограда, и пшеницы», — подчеркивают авторы публикации в журнале PNAS.

Примечательно, что эти же стоянки ранее прославились другой сенсацией. Несколько лет назад та же команда исследователей обнаружила в глиняных черепках из Шулаверис-Горы следы вина возрастом около восемь тысяч лет. Теперь же выяснилось, что местные жители не только первыми на планете начали виноделие, но и, возможно, внесли решающий вклад в одомашнивание главного хлебного злака.

По словам ученых, найденные зерна включают как твердые сорта, так и мягкую пшеницу, похожую на современную, а также дикую коленницу — одного из предполагаемых «родителей» культурного растения. Если дальнейшие генетические исследования подтвердят эту связь, историю происхождения хлеба придется переписать.

Ранее ученые выяснили, что древние головоногие размером до 19 метров охотились на морских рептилий. Йети является гибридом человека и неизвестной науке особи, но ближе к приматам.