Бивни мамонта обнаружили при строительстве парковки

Два бивня мамонта и несколько костей обнаружили во время работ по строительству подземной парковки в бельгийском городе Дендерлеува. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в HLN.

Останки, по предварительным данным, принадлежат шерстистому мамонту и датируются периодом 30–40 тысяч лет до нашей эры. Находку оперативно передали специалистам организации SOLVA.

Эксперты провели консервацию костей для предотвращения их разрушения. Ученые, в свою очередь, отметили высокую научную ценность открытия, так как все части могут принадлежать одной особи.

Находка была сделана в районе, который в эпоху последнего ледникового периода представлял собой широкую речную долину в тундровом ландшафте с вечной мерзлотой, передает газета.

До этого аргентинские археологи нашли останки неизвестного динозавра. В пасти древнего животного исследователи обнаружили кость крокодила, которая помогла датировать возраст находки.

Ранее ученым удалось открыть еще один новый вид тираннозавра Khankhuuluu mongoliensis, который проживал на Земле 86 миллионов лед назад. Изначально останки динозавра нашли в 70-х годах прошлого века в монгольской пустыне Гоби.