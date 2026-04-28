MediaTek расширила линейку чипов

MediaTek представила чипсеты Dimensity 7450 и Dimensity 7450X. Полноценного анонса пока не было, однако обе модели уже появились на сайте производителя с раскрытыми характеристиками.

© mobidevices.com

Также был представлен процессор Dimensity 7300e.

Dimensity 7450 и Dimensity 7450X

Новые чипсеты во многом повторяют Dimensity 7400 и лишь немного превосходят его по части ИИ-производительности. Версия 7450X дополнительно поддерживает работу с двумя экранами, что делает её подходящей для складных устройств. Предполагается, что этот чип будет использоваться в Motorola Razr 70 на отдельных рынках.

Dimensity 7450 и 7450X выполнены по 4-нм техпроцессу и включают четыре ядра Arm Cortex-A78 с частотой до 2,6 ГГц и четыре Cortex-A55. Поддерживается стандарт 5G (3GPP Release 17). За задачи ИИ отвечает нейропроцессор MediaTek шестого поколения. По заявлению компании, прирост ИИ-производительности достигает 7% по сравнению с предыдущими моделями. Для игр используется технология MediaTek HyperEngine.

Чипсеты поддерживают режимы 5G SA и NSA с пиковой скоростью загрузки до 3,27 ГБит/с. Для навигации доступны системы GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS и NavIC. Также заявлены Wi-Fi 6E (2T2R), Bluetooth 5.4, дисплеи с частотой до 144 Гц, камеры до 200 Мп, оперативная память LPDDR5 и накопители UFS 3.1.

Dimensity 7300e

Несмотря на название, Dimensity 7300e не является урезанной версией Dimensity 7300. Это скорее разогнанный вариант Dimensity 7100. Основные изменения – повышение частоты производительных ядер до 2,5 ГГц (против 2,4 ГГц) и поддержка дисплеев с разрешением до 2800×1300 пикселей (вместо 2600×1200).

В остальном архитектура совпадает: 6-нм техпроцесс TSMC, конфигурация 4× Cortex-A78 + 4× Cortex-A55 и графика Mali-G610 с частотой 1 ГГц. Ожидается, что первым устройством с этим чипом станет Vivo Y600 Pro.