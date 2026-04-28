Геологическая аномалия: раскрыта тайна «продуктивности» Этны

Гора Этна — самый активный вулкан Европы, возвышающийся на 3400 метров над Сицилией, — на протяжении десятилетий ставила геологов в тупик.

© naukatv.ru

Несмотря на то что вулкан находится над зоной субдукции (где одна тектоническая плита уходит под другую), химический состав его лавы резко отличается от типичных стратовулканов. Новое исследование, опубликованное в Journal of Geophysical Research: Solid Earth, раскрывает природу этого геологического феномена.

Аномальная активность

Этна «подозрительно» продуктивна. Она регулярно извергает щелочные лавы в объемах, которые теоретически невозможно произвести за короткие промежутки времени между извержениями. Обычно формирование такой магмы требует длительного времени и специфических условий плавления мантии.

Многие годы Этна оставалась загадкой: ни один известный крупный геологический процесс не мог полностью объяснить, как сформировался этот гигант и откуда он берет столько «богатого» материала для своих частых шоу.

«Выжатая губка» вместо горячей точки

Международная группа исследователей проанализировала образцы лавы Этны за последние 500 000 лет. Выяснилось, что химический профиль вулкана оставался поразительно стабильным, несмотря на тектонические сдвиги в регионе.

Это указывает на то, что Этна питается не «свежесваренной» магмой, а древним резервуаром.

Ученые пришли к выводу, что вулкан черпает материал из так называемой «зоны низких скоростей» — карманов магмы, зажатых между верхней мантией и основанием тектонических плит на глубине около 80 км. Когда Африканская плита подползает под Евразийскую, она буквально выдавливает эту древнюю магму через трещины в земной коре, как воду из сжимаемой губки.

Уникальный случай в масштабах планеты

Этот механизм характерен для так называемых «petit-spot» (малых пятен) — крошечных подводных вулканов, открытых лишь в 2006 году. Однако до сих пор считалось, что такие процессы порождают лишь небольшие структуры высотой в несколько сотен метров.

«Наше исследование показывает, что Этна могла сформироваться по механизму, схожему с крошечными подводными вулканами, — поясняет ведущий автор работы Себастьен Пиле из Университета Лозанны. — Это крайне неожиданно, ведь Этна — колоссальный стратоконус».

Открытие делает Этну уникальным местом на Земле. Понимание того, как именно наполняется «топливный бак» вулкана, критически важно для оценки рисков. Новые данные помогут вулканологам точнее прогнозировать будущую активность Этны и понимать, как ведут себя скрытые резервуары магмы.