Российские ученые представили мембрану для дешевого производства водорода

Специалисты Кубанского государственного университета в сотрудничестве с коллегами из ЮНЦ РАН и ИОНХ РАН разработали уникальную композитную мембрану, которая значительно упрощает получение сверхчистого водорода. В основе устройства лежит многослойная структура: пористый сплав Hastelloy X и тончайшее напыление палладия. Ключевым открытием исследователей стало использование гидроксиапатита в качестве барьерного слоя. Это вещество, формирующее костную ткань и зубную эмаль человека, ранее никогда не применялось в подобных инженерных решениях.

Разработка предназначена для мембранных реакторов, где синтез и очистка идут одновременно. Она позволяет снизить температуру с 800–900 °C до 500 °C, что упрощает и удешевляет производство топлива. Новый состав фильтра позволяет мембранным реакторам работать в энергосберегающем режиме, совмещая этапы создания и очистки газа. По мнению авторов проекта, снижение температурного порога делает производство водородного топлива доступнее и экономически выгоднее.

В перспективе эта разработка может стать фундаментом для масштабного перехода на экологически чистую энергетику, обеспечив промышленность эффективным инструментом фильтрации в промышленных масштабах.

