Древний «хомяк» поразил палеонтологов способностью к выживанию

Палеонтологи из Вашингтонского университета описали ранее неизвестное науке млекопитающее, обитавшее на территории современной Мексики около 75 миллионов лет назад.

Окаменелость нашли еще в 2009 году в верхнемеловой формации Эль-Гальо, но идентифицировать останки удалось только сейчас. Новый вид получил название Cimolodon desosai. Исследователи отнесли его к группе Multituberculata - млекопитающих, появившихся еще в юрском периоде и просуществовавших более 100 миллионов лет. Они были современниками динозавров и вымерли уже в эпоху расцвета своих сородичей.

Род Cimolodon был распространен в позднем меловом периоде, а его ископаемые остатки находили по всей западной части Северной Америки - от Канады до Мексики.

С помощью микрокомпьютерной томографии ученые изучили зубы, фрагменты черепа, челюсти и части скелета, включая бедренную и локтевую кости. Микро-КТ позволила получить детальные 3D-изображения, а сравнение зубов с другими представителями рода показало, что перед исследователями совершенно новый вид.

Размером с современного хомяка, это всеядное существо обитало на земле и деревьях, питаясь в основном фруктами и насекомыми. По мнению специалистов, именно компактные размеры и неприхотливость в еде стали для него эволюционным преимуществом. Представители данного вида были предками тех, кто пережил массовое вымирание.