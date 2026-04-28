В США обнаружили череп странного морского существа

Издание Jam Press сообщило о находке на калифорнийском побережье: там был обнаружен череп необычного морского существа. Во время прогулки две женщины увидели его на песке. Первоначально они решили, что это просто большая коряга, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это крупная кость.

© Московский Комсомолец

Через несколько дней неподалеку от этой находки было найдено огромное ребро. Женщины считают, что обе кости принадлежат одному животному и связаны друг с другом. Сейчас специалисты начали исследование этих останков неизвестного существа.

Ранее появилась информация о другой исторической находке. В нидерландском городе Маастрихт обнаружили останки, которые, согласно предварительной версии, могут принадлежать французскому мушкетеру д'Артаньяну. До этого момента место его захоронения оставалось неизвестным.

Другое исследование касалось древнеримских практик. Специалисты из Центрального института археологии установили причину, по которой римляне вбивали гвозди в грудь умерших. Ученые считают, что это делалось для того, чтобы души мертвых не могли возвращаться в мир живых. Эта находка была сделана при раскопках на Остиенском некрополе — крупном кладбище вдоль древней дороги из Рима в порт Остия. Здесь веками погребали людей: знатных горожан в роскошных мавзолеях и простых людей в обычных земляных могилах.