НАСА опубликовало новые панорамные снимки, полученные марсоходами Curiosity и Perseverance. Эти изображения помогают увидеть, как менялся Марс на протяжении миллиардов лет.

Аппараты работают на значительном расстоянии друг от друга — около 3775 километров. Это сопоставимо с расстоянием между Москвой и Екатеринбургом. При этом они изучают участки, относящиеся к разным эпохам истории планеты.

Curiosity, работающий уже почти 15 лет, движется по склонам горы Шарп и исследует относительно более молодые геологические слои. В это время Perseverance изучает одни из самых древних ландшафтов, сохранившихся в Солнечной системе.

Фактически аппараты работают как своеобразная «машина времени», двигаясь по разным направлениям геологической истории.

Следы древней воды

Панорама Curiosity собрана из 1031 снимка, сделанных в конце 2025 года. На изображении хорошо видна сеть так называемых коробчатых структур — это невысокие каменные гряды, образующие рисунок, похожий на паутину.

Такие формы возникают, когда вода проникает в трещины породы. Со временем растворенные в воде минералы оседают и «цементируют» стенки трещин. Когда мягкая порода разрушается ветром, остаются более прочные «ребра» — именно их сейчас и наблюдает марсоход.

Это важное свидетельство того, что в прошлом в этом регионе активно циркулировала вода.

Древнее озеро и край кратера

Вторая панорама, созданная аппаратом Perseverance, фокусируется на участке «Озеро Шарм» за пределами края кратера Езеро. Она собрана из 980 снимков, сделанных с 18 декабря 2025 года по 25 января 2026 года, и дает 360-градусный обзор местности, включая край кратера и древние скалы вокруг него.

Этот регион интересен тем, что когда-то здесь находилось древнее озеро с дельтой реки. Именно такие условия считаются наиболее благоприятными для возможного существования микробной жизни.

Снимки показывают край кратера и окружающие его скальные образования, сформированные в очень ранний период истории Марса.

Что показывают новые данные с Марса

Главная цель обеих миссий — понять, был ли Марс когда-либо пригоден для жизни. Для этого ученые ищут следы воды и изучают, как менялась окружающая среда.

Perseverance, помимо съемки, собирает образцы породы. В будущем их планируют доставить на Землю в рамках программы возврата марсианского грунта. Новые панорамы не являются отдельным открытием, но дают более полную картину. Они помогают связать разрозненные данные в единую историю — от древнего влажного Марса до более сухого и холодного мира, который мы видим сегодня.