В хранилищах Ватикана могут скрываться артефакты, способные переписать историю

В секретных архивах Ватикана, возможно, хранятся легендарные библейские реликвии — Ковчег Завета и Копье Судьбы, заявил ведущий программы The Why Files Эй Джей Джентиле в подкасте Шона Райана, сообщает Daily Mail.

Апостольский архив Ватикана, занимающий площадь около 85 км и содержащий документы за 12 веков, является одним из самых строго охраняемых хранилищ в мире. Доступ туда почти закрыт: ученые ждут разрешения 10–15 лет, должны заранее сообщить, что именно хотят увидеть, и не могут работать с оригиналами — страницы за них переворачивает сотрудник.

Именно эта секретность, по словам Джентиле, порождает слухи о том, что в подземельях могут находиться не только рукописи. Среди наиболее обсуждаемых предположений — хранение Ковчега Завета (созданного для хранения десяти заповедей) и Копья Судьбы (которым, согласно христианской традиции, пронзили Иисуса).

Слухи о перемещении этих реликвий в Ватикан ходили десятилетиями, подогреваемые закрытостью архивной системы. Джентиле также упомянул легенду о хроновизоре — устройстве, якобы позволяющем видеть сквозь время, но признал, что это всего лишь легенда. Ватикан официально не подтверждал наличие этих реликвий в своих хранилищах.