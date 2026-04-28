Земляне могут увидеть внезапно возникший у кометы PANSTARRS второй хвост

Образовавшийся у кометы C/2025 R3 (PANSTARRS), возможно, удастся увидеть с Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Как отмечается в сообщении телескоп LASCO, в поле зрения которого попала комета C/2025 R3, успел увидеть формирование у тела второго хвоста в последние сутки до ухода кометы из зоны видимости.

Природа второго хвоста пока неясна ученым. Подобные структуры обычно образуются под действием солнечного ветра, однако не возникают внезапно, а существуют долгое время.

Удар по комете одним из двух облаков плазмы, выброшенных Солнцем 23-24 апреля, может быть причиной появления у нее дополнительного хвоста, предположили в лаборатории.

Указываются также и другие возможные причины - от просто совпадения до пробуждения на ядре кометы гейзера.

Ранее ученые из Мичиганского университета предположили, что комета 3I/ATLAS появилась в части галактики, где не сформировалась собственная планетная система.

Эксперты утверждают, что в пользу подобного вывода говорит состав кометы и, в частности, находящийся в ее воде дейтерий, тяжелый водород.