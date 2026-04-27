Экс-руководитель ЦРУ рассказал, как можно подключиться к «бесконечному сознанию»

Каждый человек обладает природной способностью подключаться к «бесконечному сознанию Вселенной», заявил бывший руководитель секретной правительственной программы США по изучению экстрасенсорики Дейл Графф, сообщает Daily Mail.

Графф возглавлял проект «Звездные врата» — секретную инициативу времен холодной войны, в рамках которой с 1970-х по 1995 год людей обучали дистанционному видению (способности мысленно воспринимать удаленные объекты). По его словам, современные технологии, особенно мобильные телефоны, могут блокировать эти врожденные интуитивные навыки.

В рамках программы удаленные наблюдатели пытались обнаруживать секретные военные базы и оружие СССР. В одном из успешных случаев они помогли найти пропавший советский бомбардировщик — полученные данные оказались точнее результатов полевых разведок. Сам Графф участвовал в исследованиях как практик и утверждает, что предвидел крушение двух самолетов за неделю до реальной катастрофы в Колорадо.

«У каждого из нас есть потенциал для развития природных экстрасенсорных способностей», - заявил Графф.

Главное — принять эту возможность, последовательно развивать талант и искать способы его применения, добавил он.

По его мнению, развитие этих навыков делает человека креативнее, а также может влиять на процесс заживления травм на расстоянии. Однако ученые не имеют единого мнения на этот счет. Несмотря на закрытие программы в 1995 году, Графф продолжает отстаивать преимущества экстрасенсорного восприятия. Он предупреждает, что чрезмерное использование смартфонов и зависимость от соцсетей отдаляют людей от их интуиции.