Разработан хлеб со сроком годности два года

Специалисты отдела космического питания совместно с Минобороны РФ разработали хлеб, который можно хранить два года.

Об этом сообщил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

"На основе хлеба, который был разработан для космонавтов еще в 1960-е и 1970-е года, мы сейчас совместно с министерством обороны разработали хлеб, чей срок хранения 2 года", - поделился он в рамках круглого стола фракции партии "Единая Россия" в Московской городской думе "Космическое предпринимательство: как технологии для космоса становятся решениями для жизни, медицины и городской экономики".

Ранее заместитель директора по научной работе НИИ хлебопекарной промышленности Владимир Мартиросян сообщал, что специалисты НИИ разработают технологию для приготовления и отправки питы космонавтам на МКС.