«Роскосмос» показал снимок циклона, принесшего снег в Москву

В понедельник российские метеоспутники передали на Землю космические снимки прохождения североатлантического циклона, который принес снег и обильные осадки в Москву. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

В госкорпорации отметили, что этой ночью в столице выпало более половины месячной нормы осадков, а температура воздуха опустилась ниже нуля.

Отмечается, что снимки были получены с гидрометеорологических аппаратов "Арктика-М" и "Электро-Л".