В Испании обнаружили редкий римский сосуд, связанный со стеной Адриана

В центральной Испании, в районе Берланга-де-Дуэро (провинция Сория), был найден редкий римский бронзовый сосуд — так называемый Кубок Берланги. О находке сообщает исследование, опубликованное в журнале Britannia. Артефакт относится к числу крайне редких эмалированных сосудов, связанных с римскими военными в Британии, где проходила Адрианова стена — крупное укрепление на севере Римской империи.

По оценкам, сосуд датируется II веком н.э. и, вероятно, принадлежал солдату, служившему в римской Британии, а затем вернувшемуся на Пиренейский полуостров.

Артефакт из военной среды

Кубок Берланги относится к небольшой группе так называемых «чаш со стены Адриана». Подобных предметов известно меньше десяти. Их связывают с римскими военными гарнизонами, размещенными вдоль северной границы Британии.

Стена Адриана — это укрепление длиной около 117 км на территории современной северной Англии. Она была построена при императоре Адриане около 122–128 гг. н.э. и проходила от реки Тайн до Солуэй-Ферт. Это был не просто барьер, а сложная система фортов, башен и гарнизонов, где служили вспомогательные части со всей империи, включая выходцев из Испании.

Надписи, которые указывают на Британию

Главная особенность Кубка Берланги — его надпись. На сосуде перечислены форты восточного участка Адриановой стены, включая Силурнум, Онно, Виндобалу и Кондеркум.

Это важно, потому что ранее известные экземпляры чаще фиксировали западные или центральные участки стены. Новый артефакт впервые документирует восточную часть, расширяя представления о географии этих сосудов и их возможных владельцах.

Сувенир или награда

Ученые предполагают, что такие кубки могли быть либо памятными предметами, либо своеобразными наградами за службу.

Как отмечается в исследовании, они могли вручаться солдатам после завершения службы или приобретаться как дорогой сувенир, связанный с военной карьерой. Нахождение кубка в Испании почти в 2000 километрах от Британии поддерживает гипотезу о том, что он был привезен лично владельцем после возвращения домой.

Следы происхождения и технологий

Металл сосуда, по данным анализа, вероятно, был связан с рудниками Британии, включая районы северной Англии и Уэльса. Это усиливает версию о том, что производство происходило вблизи Адриановой стены.

Украшение выполнено в технике цветной эмали — с использованием красных, синих, зеленых и бирюзовых вставок. Орнаменты интерпретируются как стилизованные изображения башен и укреплений стены.

3D-сканирование позволило восстановить первоначальный вид сосуда. Его диаметр составлял около 11,3 см, высота — почти 8 см. Это один из крупнейших известных экземпляров данного типа.

Цифровая модель помогла уточнить надписи и декоративные элементы, которые были частично повреждены.

Археологический контекст находки

Кубок был обнаружен в районе Ла-Серрада-де-Арройо. Позднейшие исследования выявили там следы римского поселения: фрагменты керамики, стекла и остатки построек II–IV веков н.э.Это позволяет предположить, что артефакт не был случайной потерей, а связан с устойчивым поселением, возможно, римской виллой.

Находка демонстрирует, насколько мобильным было население Римской империи. Солдаты из Испании могли служить на границе в Британии, а затем возвращаться домой, привозя с собой предметы, связанные с их службой. В этом смысле сосуд становится не просто археологическим объектом, а материальным следом личной биографии и перемещений по огромной территории империи.