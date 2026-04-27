В Роскачестве рассказали, как часто нужно менять пароли

Эксперты разобрали, как часто нужно менять свои пароли
Считается, что чем чаще менять пароли, тем больше шансов защитить свои данные от взлома. Однако современные правила кибербезопасности работают иначе.
Эксперты Роскачества объяснили, как на самом деле защищать аккаунты и какие привычки уже устарели.
«Частая смена пароля — уже не главное правило. Если пароль сложный, уникальный и у вас включена двухфакторная аутентификация, менять его слишком часто не нужно», — отметили в Роскачестве.
Эксперты рекомендуют делать это не чаще раза в 6–8 месяцев. Если пароль сложный и подключена двухфакторная идентификация — то еще реже.
Помните, что основа защиты — это уникальный пароль для каждого сервиса. Сегодня главная угроза — это не «старый» пароль, а один и тот же пароль везде. Если произойдет утечка в одном сервисе, злоумышленники получат доступ ко всем вашим аккаунтам: почте, соцсетям, банку, рабочим сервисам.
Обязательное правило сегодня — подключение двухфакторной аутентификации. Это второй уровень защиты, который сильно снижает риск взлома. К надежным вариантам можно отнести также СМС-коды (они менее безопасны, но лучше, чем ничего), приложения-аутентификаторы — пуш-уведомления, биометрию.
Но помните, что даже самый сложный пароль не спасет ваши данные, если вы сами передадите код мошенникам. Главный риск — это социальная инженерия. И в этом случае одна из самых распространенных схем мошенников — звонок «из банка» или «службы безопасности» с просьбой назвать код. Не забывайте, что настоящие сотрудники никогда не запрашивают такие данные.
Свой пароль можно проверить на утечки. Браузер покажет, какие пароли найдены в открытых базах, повторяются или слишком простые. Современные браузеры покажут, если пароль попал в открытые базы или используется повторно и слишком простой. Это безопасный способ понять, пора ли его менять.
Не стоит проверять сложность своего пароля на сомнительных сайтах. Проверяйте безопасность только через встроенные инструменты браузеров. Они используют зашифрованные данные и не раскрывают сам пароль.
В «Яндекс Браузер»: значок меню → «Пароли и данные» → если установлен мастер-пароль, введите его → «Проверка паролей». В Google Chrome: «Настройки» → «Пароли и автозаполнение» → «Google Менеджер паролей» → «Проверка паролей». В Safari (macOS): «Настройки» → «Пароли» → «Рекомендации по безопасности».
И, конечно, не храните пароли в открытом виде. Стикеры на мониторе, заметки без защиты, файлы на рабочем столе — все это делает вас уязвимыми. Лучше использовать менеджеры паролей или защищенные хранилища.