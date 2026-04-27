В Ливии среди руин античного города нашли более ста каменных игр

В руинах древней Птолемаиды в Киренаике, на территории современной Ливии, археологи фиксируют необычный пласт бытовой активности. Согласно данным польской экспедиции под руководством Зофии Коварской из Варшавского университета, опубликованным по итогам полевых сезонов, на территории города обнаружено более ста каменных игровых досок, вырезанных прямо в архитектурных остатках.

© Naukatv.ru

Это не монументальные надписи и не следы официальной власти. Речь идет о простых игровых полях — следах повседневного досуга людей, которые использовали руины уже после упадка города.

Город, который продолжил жить после своего конца

Птолемаида была основана в эллинистический период в регионе Киренаика и быстро стала одним из крупных городских центров. Город существовал вплоть до поздней античности и окончательно утратил значение после арабского завоевания в VII веке.

Современные археологические работы возобновились только в 2023 году после длительного перерыва, связанного с нестабильной ситуацией в Ливии. С тех пор исследователи изучают акрополь, жилые кварталы и прибрежную зону, где также находят остатки древних кораблей.

На фоне этих масштабных находок особое внимание привлекли небольшие вырезанные в камне структуры, повторяющиеся по всему памятнику.

Игровые доски, высеченные в камне

Найденные игровые поля выглядят предельно просто: это ряды небольших углублений, образующих сетки различного формата — от компактных 3×3 до расширенных вариантов 5×5, 6×6 и даже 7×7. Встречаются и прямоугольные схемы, например 4×6.

Размеры сильно различаются: одни доски совсем небольшие — около 15 сантиметров, другие занимают куда больше места. Разнится и «основа» — это и известняковые блоки, и обломки мрамора, и просто поверхности стен или архитектурных деталей. В некоторых участках их особенно много: встречаются зоны, где собрано по 20 и более таких разметок. Это уже не выглядит как случайные надписи — скорее как привычка, которая регулярно возвращалась в повседневной жизни.

Руины как пространство новой активности

Хронология этих объектов остается сложной задачей. В отличие от монет или керамики, игровые доски не связаны со слоями, которые позволяют точно датировать находки.

Однако исследователи сходятся во мнении, что большинство из них появилось уже после того, как город утратил свою первоначальную функцию. То есть речь идет не о жизни классического эллинистического центра, а о периоде, когда руины стали самостоятельной средой обитания.

Фактически Птолемаида превращается в «вторично используемый ландшафт», где архитектура прошлого адаптировалась под новые, более утилитарные задачи.

Общие традиции игры

Подобные игровые поля известны в других регионах — от Северной Африки до Ближнего Востока. Часть из них связана с играми семейства манкалы, другие напоминают более простые стратегические схемы.

Встречаются и формы, близкие к крестикам-ноликам на сетке 3×3, а также варианты с захватом фигур противника. Это указывает на широкое распространение простых, легко воспроизводимых игровых систем, не требующих специальных материалов.

Пастухи и повседневная логика пространства

Исследователи предполагают, что основными пользователями этих досок были пастухи. Окрестности Птолемаиды и сегодня подходят для выпаса скота, а многие игровые поверхности расположены на возвышенностях и углах руин с хорошим обзором территории.

Такие точки позволяли одновременно следить за стадами и заниматься игрой в периоды ожидания. Игровыми фишками могли служить любые подручные предметы — камни, керамические обломки, семена. Стандартизация отсутствовала: важна была не форма, а сама функция.

Даже после распада города пространство продолжало использоваться, а привычки — сохраняться. Камень оставался тем же, но его смысл менялся в зависимости от времени и тех, кто им пользовался.