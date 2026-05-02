Легион мертвых: что археологи нашли в Австрии

Под футбольным полем в районе Зимеринг в Вене было сделано археологическое открытие. При проведении строительных работ археологи нашли в Австрии массовое захоронение, содержащее останки примерно 150 римских воинов, сообщается на официальном сайте австрийской столицы.

На месте были найдены многочисленные кости мужчин, захороненных с оружием и элементами военной экипировки — гладиусами, наконечниками копий, пряжками от поясных ремней. Судя по плотной группировке тел и положению останков, речь, скорее всего, идет о воинах, погибших в одном сражении. Ученые предполагают, что они могли быть участниками конфликта с германскими племенами, активно нападавшими на римские форпосты к северу от Дуная.

Особое внимание исследователей привлек способ захоронения. В отличие от традиционной для Рима кремации, солдаты были погребены методом ингумации — захоронения тела в земле. Подобная практика в то время применялась значительно реже, что делает находку особенно ценной. Это может свидетельствовать о быстром и вынужденном захоронении после боя, когда армия не имела времени и ресурсов на ритуальное сожжение.

«‎Мы имеем дело с уникальным массовым захоронением, которое, вероятно, связано с крупным столкновением римлян с варварскими племенами»,— подчеркнул археолог и специалист по римской военной истории доктор Хельмут Кессель из Венского университета.

По мнению ученых, находка может быть связана с одним из известных исторических эпизодов, например, с маркоманнскими войнами времен императора Марка Аврелия, которые проходили именно в этом регионе. Однако для точной датировки и атрибуции потребуется дополнительный анализ — в том числе радиоуглеродное датирование, исследование ДНК и изотопов.

На данный момент раскопки продолжаются под контролем археологов и антропологов. Планируется не только подробное описание останков, но и реконструкция образа жизни солдат, состава пищи, происхождения по геохимическим меткам, а также, возможно, причин смерти. Эти данные смогут пролить свет не только на конкретное военное столкновение, но и на повседневную жизнь римских солдат на периферии империи.

Ранее мы писали, что в Югре художник и археологи воссоздали облик древних жителей Севера.