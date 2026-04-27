На «Госуслугах» появится кнопка для жалобы на просьбу выключить VPN

На портале «Госуслуги» появится кнопка жалобы на просьбу выключить VPN, когда он не работает. Об этом сообщило Минцифры в MAX.

© Lenta.ru

В ведомстве заявили, что российские сервисы доступны для пользователей за рубежом. Ведомство посоветовало россиянам, находящимся за границей и столкнувшимся с проблемами с подключением, зайти на них с помощью местного мобильного интернета или воспользоваться услугами другого оператора связи.

В Минцифры при этом напомнили, что многие российские платформы не открываются с включенным VPN, такие меры ведомство объяснило желанием защитить персональные данные пользователей.