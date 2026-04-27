Нейробиологи нашли возможное объяснение «призракам»

Исследование, опубликованное в Frontiers in Behavioral Neuroscience, указывает на то, что инфразвук — колебания ниже 20 Гц, не воспринимаемые слухом, — может влиять на физиологическое состояние человека, даже если он не осознает его присутствие.

В таких условиях мозг может интерпретировать неопределенные ощущения как присутствие кого-то рядом, а воображение — приписывать этим ощущениям «паранормальные» причины.

Что такое инфразвук

Инфразвук возникает во время гроз, а также в городской среде — вблизи транспорта, вентиляционных систем и промышленного оборудования. Человек его не слышит, однако некоторые животные используют такие частоты для коммуникации. У людей реакция фиксируется косвенно — по стрессовым показателям, связанным с повышением внутренней тревожности.

Профессор Родни Шмальц, ведущий автор исследования, отмечает:

«Инфразвук повсеместно встречается в повседневной жизни, он присутствует вблизи вентиляционных систем, транспорта и промышленного оборудования. Многие люди подвергаются его воздействию, даже не подозревая об этом. Наши результаты показывают, что даже кратковременное воздействие может изменить настроение и повысить уровень кортизола, что подчеркивает важность понимания того, как инфразвук влияет на людей в реальных условиях».

Эксперимент с эмоциями и кортизолом

В исследовании участвовали 36 человек. Им предлагали слушать музыку в изолированной комнате. Часть участников дополнительно подвергалась воздействию инфразвука частотой 18 Гц, который воспроизводился скрытыми сабвуферами.

До и после сеанса у них брали слюну для анализа уровня кортизола, а также фиксировали субъективные эмоциональные оценки.

Результаты показали: при наличии инфразвука уровень кортизола повышался, участники чаще сообщали о раздражительности, тревожности, снижении интереса и воспринимали музыку как более печальную. При этом они не могли определить наличие низкочастотного воздействия.

На что указывают результаты

По словам Шмальца:

«Это исследование предполагает, что организм может реагировать на инфразвук, даже когда мы его сознательно не слышим. Участники не могли достоверно определить наличие инфразвука, и их убеждения относительно его наличия не оказывали заметного влияния на уровень кортизола или настроение».

Как объясняют авторы, повышенная раздражительность и более высокий уровень кортизола естественным образом взаимосвязаны, однако воздействие инфразвука влияет на оба показателя, выходя за рамки этой взаимосвязи.

Связь с «эффектом присутствия»

Ученые отдельно отмечают механизм ошибочной интерпретации подобных ощущений. Человек может испытывать тревогу, напряжение или чувство «чьего-то присутствия», не имея при этом явного источника раздражителя. В таких ситуациях мозг стремится объяснить происходящее и иногда приписывает его «паранормальным» причинам, например «призракам». При этом гипотеза предполагает, что в ряде случаев первичным фактором могут быть инфразвуковые колебания: их человек не слышит, но организм на них реагирует.

Тревор Гамильтон, соавтор исследования, заключает:

«Повышенный уровень кортизола помогает организму реагировать на непосредственные стрессовые ситуации. Однако длительное высвобождение кортизола нежелательно. Оно может привести к различным физиологическим проблемам, паранойе и ухудшению психического здоровья».

Работа не доказывает существование «эффекта призраков», но показывает, что некоторые физические факторы среды способны вызывать тревожные ощущения без осознанного восприятия источника.