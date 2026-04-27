Найдена граница Млечного Пути, где новые звезды практически не рождаются

Астрономы из Университета Инсубрии обнаружили, что в галактике Млечный Путь на расстоянии около 35-40 тысяч световых лет от центра практически прекращается образование новых звезд. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics (AA).

К такому выводу ученые пришли, изучив возраст более 100 тысяч звезд. Вместо традиционного подхода, когда ученые просто фиксируют положение звезд, авторы сосредоточились на их возрасте. Это позволило выявить неожиданную закономерность: по мере удаления от центра галактики звезды сначала становятся моложе, но затем, на определенном расстоянии, снова «стареют». Такая зависимость образует U-образную кривую.

Этот «перелом» указывает на ключевую границу — примерно в 35-40 тысячах световых лет от центра. Именно здесь резко снижается интенсивность звездообразования. Иными словами, большая часть новых звезд в Млечном Пути рождается внутри этой области, а за ее пределами процесс почти замирает.

При этом звезды за границей все же существуют — но они, как правило, старые. Ученые объясняют это их миграцией: со временем светила могут смещаться от места рождения, двигаясь по галактическому диску. Это означает, что внешние области не «пустые», но новые звезды там почти не появляются.

Почему это происходит, пока окончательно не ясно. Среди возможных причин — влияние центральной перемычки галактики, которая перераспределяет газ. Эта вытянутая структура состоит из звезд и газа, она похожа на поперечную полосу, которая выходит из центра и связывает два спиральных «рукава» галактики.

Также возможным объяснением считают искривление внешних областей галактического диска — это крупномасштабное отклонение от плоской формы на периферии галактики. Например, в случае Млечного Пути диск не является плоским: с одной стороны он загибается вверх (сонаправленно вектору угловой скорости вращения галактики), а с другой — в противоположную сторону.