Windows 11 научится снижать нагрузку на глаза

Microsoft тестирует новую функцию для Windows 11 под названием Screen Tint. Она должна сделать работу за монитором комфортнее, особенно для тех, кто проводит за компьютером много времени или чувствителен к яркому изображению.

По сути, Screen Tint накладывает на весь экран цветовой фильтр. Это похоже на Night Light, но с более гибкими настройками. Если Night Light в основном делает картинку теплее, то новая функция позволит выбирать разные оттенки под разные сценарии.

Например, среди готовых вариантов будут спокойный янтарный оттенок для долгой работы, розовый — для пользователей с чувствительностью к мигрени, мягкий жёлтый — для чтения, холодный синий — для ярко освещённых помещений.

Также появятся зелёный оттенок для снижения чувствительности к яркости и нейтральный серый для уменьшения контрастности на слишком резких дисплеях.

Кроме готовых пресетов, пользователи смогут создать собственный оттенок и настроить его интенсивность с помощью ползунка. Так можно будет подобрать именно тот вариант, который меньше раздражает глаза и не мешает воспринимать контент.

Microsoft планирует разместить Screen Tint в разделе специальных возможностей Windows 11, рядом с цветовыми фильтрами, контрастными темами и экранной лупой. Это показывает, что функция задумана не просто как косметическая настройка, а как инструмент для комфорта и доступности.

Пока Screen Tint официально не анонсирована. Функцию обнаружили в тестовых сборках Windows 11, а сроки её выхода Microsoft ещё не раскрывала. Финальный вариант также может измениться до релиза.