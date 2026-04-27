Наводнение в Афганистане обнажило скрытые под землей древние артефакты

Мощные ливни в афганской провинции Газни размыли почву, открыв исследователям уникальные исторические находки, включая часть старинного водопровода и каменный горельеф с надписями.

Проливные дожди привели к обнаружению более 20 керамических фрагментов древней системы водоснабжения и расколотого горельефа, передает РИА «Новости».

Находки были сделаны в районе Эсфанд города Газни, когда потоки воды смыли верхние слои земли.

«Специализированным командам археологов и профессионалам провинциального управления министерства информации и культуры провинции Газни за последние несколько дней удалось обнаружить и собрать 24 исторических артефакта, которые являются символами культурного богатства этого региона. Артефакты были обнаружены в районе Эсфанд города Газни после недавних наводнений, когда водой смыло слои почвы», – сообщили в министерстве информации и культуры Афганистана.

Среди найденного – 23 элемента керамических труб, известных в стране как «ханизе», а также пять частей каменного горельефа с выгравированными текстами. Местные жители оперативно проинформировали о находке, после чего археологи вместе с полицией обеспечили сохранность артефактов и перевезли их в краеведческий музей Газни.

Специалисты полагают, что расшифровка текстов на горельефе поможет пролить свет на сложную историю провинции. Газни исторически считался одним из ключевых центров исламской культуры и науки, особенно в эпоху Газневидов.

