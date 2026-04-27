Xiaomi выпустит полноразмерные наушники Redmi

Xiaomi готовится представить свои первые полноразмерные наушники Redmi Headphones Neo, которые уже появились в каталогах онлайн-площадок Diglex Electronics и Lazada. Об этом сообщает GizmoChina.

Несмотря на отсутствие официального анонса, продавцы раскрыли ключевые характеристики устройства и ориентировочную стоимость, что, как правило, указывает на скорый выход устройства.

Согласно опубликованной информации, модель оснащена 40-мм драйверами с титановым покрытием и поддерживает частотный диапазон от 20 Гц до 40 кГц. Система активного шумоподавления способна снижать уровень внешнего шума до 42 дБА. Подключение осуществляется через Bluetooth 5.4 или USB-C с поддержкой Hi-Res Audio.

Одним из ключевых конкурентных преимуществ устройства может стать автономность: при отключенной функции шумоподавления заявленное время работы достигает 72 часов, что превышает средние показатели ряда устройств в бюджетном сегменте.

По всей видимости, наушники будут предлагаться за $36 (около 2,7 тыс. руб.). Ожидается, что на старте Redmi Headphones Neo будут доступны в черном и белом цветах, а версия в голубом оттенке появится позже.