Названа причина катастрофических землетрясений в России

Российские специалисты установили связь между движением тектонических плит в южной части Азии и мощными сейсмическими событиями: смещение Индийской тектонической плиты со скоростью до 50 ммв год приводит к столкновению с Евразией, вызывая разрушительные землетрясения магнитудой выше восьми.

Исследователи Института нефтегазовой геофизики и геологии Сибирского отделения РАН выяснили, что крупные землетрясения в России и соседних государствах вызваны столкновением Индийской и Евроазиатской тектонических плит, передает ТАСС.

«Активная сейсмичность южной части Азии распространяется до границы с асейсмичными Сибирскими платформами на севере. По словам ученых, причиной появления сильных сейсмических событий в южной части Азии является столкновение Индийской плиты с Евроазиатской. Это порождает катастрофические землетрясения магнитудой более 8», – пояснили в пресс-службе института.

За последние 25 лет специалисты проанализировали изменения координат сетевых GPS-пунктов в России и сопредельных странах. Это позволило оценить деформации земной коры в результате крупных подземных толчков.

В институте напомнили, что за 35 лет в макрорегионе произошел ряд землетрясений магнитудой выше 6,5, включая Южно-Якутское в 1989 году и Чуйское на Алтае в 2003 году. Анализ показал, что на границах зон активных деформаций скорости смещения достигают 15 мм в год, тогда как Индийская плита движется на северо-восток со скоростью до 50 миллиметров ежегодно.

