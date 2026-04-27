Магнитные бури сегодня: прогноз и рекомендации для метеозависимых

27 апреля геомагнитная обстановка будет спокойной, но не идеальной, сообщают aif.ru со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Уровень активности составит 2–3,5 балла — выше обычного фона, но до бури не дойдет. Вероятность спокойной обстановки — 43%, возмущений — 45%, полноценной магнитной бури — 12%. Индексы Ap (5) и F10.7 (145) также не предвещают серьезных всплесков. Метеозависимые могут почувствовать легкую головную боль или усталость, но серьезных причин для беспокойства нет, сообщают URA.RU.

Накануне, 23 апреля, на Солнце произошли две мощные вспышки высшего уровня (X2.5) — сильнейшие после вспышки 4 февраля, самой мощной за 25 лет. Обе выбросили огромные облака плазмы, но они ушли в сторону, и Земле ничего не угрожает. Солнце пока не успокаивается, возможны новые сильные вспышки, но наша планета вне зоны риска.

По предварительным данным, 28–29 апреля геомагнитная обстановка будет спокойной (зеленый уровень). А вот 30 апреля ожидается удар — магнитная буря в 5 баллов (класс G1, красный уровень). 1 апреля буря стихнет, но магнитосфера останется возбужденной (4 балла, оранжевый уровень). Со 2 по 6 мая прогнозируют затишье (около 3 баллов). Атмосферное давление 27 апреля в Москве составит 726 мм рт. ст. — ниже нормы, в Санкт-Петербурге — 752 мм (в норме).

Кардиолог Марина Орлова в беседе с URA.RU пояснила, что здоровые люди почти не реагируют на геомагнитные колебания. Однако ослабленные (после болезни, без сна, в стрессе) ощущают нагрузку: головные боли, скачки давления, раздражительность, головокружение, бессонницу.

Кровь становится более вязкой, повышается риск тромбообразования. В зоне риска — люди с гипертонией, ишемией, аритмией, атеросклерозом, перенесшие инфаркт или инсульт, пожилые. В первые трое суток после бури количество госпитализаций может расти на 10–20%. Врачи советуют не паниковать, соблюдать режим приема лекарств, избегать интенсивных нагрузок, больше гулять. Также важно ограничить алкоголь, кофеин и тяжелую пищу, соблюдать режим сна. При резком ухудшении самочувствия — обратиться к врачу.