Сверхзвуковой пассажирский лайнер РФ будет без лобового остекления

Российский сверхзвуковой пассажирский самолет не будет иметь лобовое остекление. Об уже сформированном облике будущего лайнера рассказал РИА Новости один из главных специалистов Государственного научно-исследовательского института авиасистем (ГосНИИАС) по беспилотным авиасистемам Андрей Попов.

"Лайнер спланирован без лобового остекления: у него будут только мониторы и датчики. Внешне планер более "зализанный", с острым не опускающимся носом в отличие от Ту-144 или Concorde", - заявил он.

По словам Попова, кабина пилота будет иметь боковые стекла для контроля руления на земле. А пассажирский салон оснастят иллюминаторами, отметил он. Национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" является главным координатором работ по созданию в России проекта сверхзвукового пассажирского самолета. ГосНИИАС работает над развитием технологий бортового радиоэлектронного оборудования и самолетных систем для лайнера.

Ряд технологий для воздушного судна разработан на стенде и отработан на летном демонстраторе на базе самолета Як-40. 7 апреля сообщалось, что "Институт имени Жуковского" запатентовал конструкцию перспективного сверхзвукового пассажирского самолета.