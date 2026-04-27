Власти РФ разрешили использовать для обучения ИИ зарубежные данные

Российские власти внесли изменения в законопроект «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в России», который ранее вызвал критику как у участников рынка, так и у представителей госорганов. Об этом заявил представитель аппарата вице-премьера Дмитрий Григоренко в эфире Радио РБК.

Во-первых, из законопроекта убрали требование о том, чтобы наборы данных, используемые для обучения моделей, были строго российскими. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупной IT-компании и нескольких участников рынка, сейчас на рынке нет «суверенных» решений, в которых бы не использовался разработанный за рубежом открытый исходный код (open-source).

Во-вторых, из документа исключили норму о разработке и обучении суверенных и национальных моделей российскими гражданами. В новой редакции используется более общая формулировка: разработкой и обучением указанных моделей сможет заниматься российское юридическое лицо. Вместе с тем требование о том, что модель должна соответствовать российскому закону и традиционным духовно-нравственным целям, сохранено.

Власти также исключили норму о том, что сервисы ИИ с аудиторией более 500 тысяч человек должны регистрироваться в качестве организаторов распространения информации, заявил источник издания. В противном случае на них распространялось бы требование об обязательной установке систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), через которые Федеральная служба безопасности может получать доступ к перепискам россиян.

Наконец, изменился подход к ответственности участников рынка ИИ. Если ранее ее предлагалось разделять между разработчиком модели, оператором системы, владельцем сервиса и пользователем «соразмерно степени вины каждого», то в новой редакции власти закрепили общую отсылку к действующему законодательству. Ранее рыночные игроки предупреждали о том, что введение ответственности в прежнем виде могло бы затормозить развитие отрасли.

Законопроект об ИИ может вступить в силу уже в 2027 году, но банкиры предложили перенести этот срок на 1 марта 2028 года. Более того, наиболее сложные нормы, по их мнению, должны вступить в силу еще позже — в сентябре 2029 года, а некоторые системно-значимые кредитные организации и вовсе предлагают отсрочить вступление документа в силу до 2030 года. Соответствующее письмо Ассоциация банков России (АБР) направила главе Минцифры Максуту Шадаеву, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Мотивация у АБР следующая: внедрять новые нормы нужно поэтапно, чтобы у игроков было время адаптироваться к изменениям, в особенности это справедливо для тех банков, которые уже много проинвестировали в развитие технологии. Управляющий партнер коммуникационного агентства «Голдман и По» Ольга Попкова поддержала банки в этом вопросе: по ее словам, сроки вступления закона в силу, предложенные властями, сложнореализуемы на практике, поскольку не учитывают масштаб «внутренней» перестройки банковских ИТ-систем.

Наконец, банкиры считают, что ставить ИИ-маркировку в случаях, когда нейросеть лишь незначительно доработала произведенное человеком, не нужно. Иначе под маркировку попадут и сообщения в чатах поддержки, и сгенерированные ИИ справки и выписки, и даже рекламные баннеры. В итоге это лишь отпугнет клиентов, а не улучшит их пользовательский опыт, подытоживает гендиректор «Сайбер бизнес консалтинг» Дмитрий Лившин.