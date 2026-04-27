В России придумали, как наблюдать за Солнцем без больших спутников

Наблюдать за Солнцем при помощи множества микроспутников впервые предложили ученые Института космических исследований РАН совместно с российской компанией, производящей аппараты.

© Московский Комсомолец

Как пояснил заведующий совместной лабораторией ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Кузин, в мире есть ряд научных солнечных обсерваторий, типа SDO или Parker Solar Probe (PSP), на базе сложных, многотонных спутников, доступ к которым ограничен в силу различных причин. Как ранее сообщал «МК», бывает, что какую-то важную для себя информацию зарубежные специалисты на какое-то время «придерживают», открывая ее для широкой научной общественности с опозданием...

Российские же ученые предлагают сравнительно более дешевую систему с открытым доступом к непрерывным наблюдениям и получаемым данным о процессах на Солнце.

Солнечную обсерваторию планируется создать на базе малых космических аппаратов- кубсатов. Если американские солнечные обсерватории вращаются вокруг самого светила, то в предложенном проекте предлагается расположить часть спутников на низких околоземных орбитах, другую часть – на дальних, в точках либрации системы Солнце-Земля (или точках Лагранжа, которые уравновешивают силу притяжения обоих объектов).

Обсерваторию из таких аппаратов можно будет, по словам ученых, постоянно развивать, вводя в состав распределенной сети новые кубсаты и модернизируя имеющиеся.

Сеть солнечных спутников позволит исследователям, включая студенческие группы постоянно следить за солнечной активностью в различных диапазонах длин волн. Предполагается, что на спутниках будут установлены рентгеновские телескопы, ультрафиолетовые телескопы, оптические коронографы, фотометры и другие приборы, которые позволят проводить комплексные исследования Солнца и прогнозировать космическую погоду.

Первым предлагается запустить в космос кубсат c зеркальным телескопом в вакуумном ультрафиолетовом диапазоне спектра (ВУФ-телескоп) для исследования солнечной короны, активных областей и выбросов солнечной массы.