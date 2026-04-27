Древнеримские военные технологии использовались за пределами империи

Во время археологических раскопок в Чехии, предваряющих строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Незамыслем и Кожетином, обнаружили более 1000 исторических объектов, охватывающих период от раннего бронзового века до эпохи Римской империи.

Главной жемчужиной коллекции стала редчайшая римская калибровочная пластина — инструмент, который может быть прямым доказательством производства кольчужных доспехов для легионеров на этих территориях, пишет Arkeonews.

Технологии Древнего Рима

Найденная калибровочная пластина с отверстиями разного диаметра использовалась для волочения металлической проволоки. Сохранившиеся внутри отверстий следы ржавчины подтверждают, что инструмент активно эксплуатировался. Именно такая проволока была необходима для плетения знаменитых римских кольчуг. Спектрометрический анализ, который проведут ученые, должен точно определить состав металлов, проходивших через пластину.

Если версия подтвердится, находка станет уникальным свидетельством того, что военные технологии Рима проникали далеко за официальные границы империи, в земли германских племен.

Поселение бронзового века

Археологические изыскания выявили свыше 1000 сооружений подтверждающих непрерывное присутствие человека в долине реки Хана на протяжении двух тысячелетий — от ранней бронзы до римской эпохи. Наиболее древние пласты принадлежат культуре раннего бронзового века.

При раскопках были вскрыты остатки жилищ, возведенных из переплетенных веток и обмазанных слоем глины. Пожары, уничтожавшие дома, позволили им «законсервироваться» для истории. Ученые обнаружили элементы отделки и финишной обработки поверхностей, четкие отпечатки деревянных брусьев, служивших каркасом стен.

Помимо строительных материалов, археологи собрали богатую коллекцию артефактов: керамические изделия, пряслица, бусы и орудия из кости. Особый интерес вызвала бронзовая булавка с головкой в кипрском стиле — прямое доказательство того, что местные племена были вовлечены в масштабную сеть торговых связей по всей Европе.

В захоронении позднего бронзового века археологи обнаружили яму, в которой были аккуратно сложены шесть человеческих черепов. Это открытие противоречит всем известным канонам того времени. Традиционно это общество практиковало кремацию, оставляя после себя лишь пепел в сосудах.

Ведущий археолог Аркадиуш Тайер отмечает исключительность этого случая: «Отсутствие полных скелетов наводит на мысль, что мы имеем дело с особой ритуальной практикой».

На данный момент ученые проводят антропологический анализ останков, включая совместное захоронение взрослого и ребенка, найденное в более раннем слое. Лабораторные исследования должны пролить свет на то, было ли это жертвоприношением, особым культом предков или иным таинственным обрядом.

Древний центр металлургии

На окраине древнего поселения археологи обнаружили полноценную промышленную зону. Найденные каменные литейные формы и фрагменты тиглей со следами нагара прямо указывают на работу специализированных мастерских, где мастера плавили бронзу и отливали из нее орудия.

Коллекция готовой продукции, включающая топоры, иглы, нож и изящный браслет, подтверждает существование здесь развитого локального производства.

В ближайшее время ученые проведут лабораторные тесты, чтобы окончательно доказать: эти предметы были созданы именно здесь. Если это подтвердится, долина реки Хана официально получит статус крупного производственного центра бронзового века.