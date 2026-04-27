Забастовка в Южной Корее ударила по производству чипов Samsung

Производственные показатели Samsung на южнокорейских предприятиях значительно снизились в результате массовой забастовки сотрудников, требующих пересмотра уровня заработной платы. Об этом сообщает Reuters.

Так, в ночную смену с четверга на пятницу объемы выпуска контрактных микросхем на промышленном комплексе в Пхентхэк сократились на 58%, тогда как производство памяти снизилось на 18%. Снижение связано с отсутствием значительной части персонала, не вышедшего на смену после участия в протестных акциях.

Профсоюз компании отмечает, что предприятия работают в три смены в круглосуточном режиме, и выпадение одной из смен оказывает прямое влияние на общий объем выпуска. При этом возможна частичная компенсация за счет увеличения загрузки в другие смены. Текущие данные отражают краткосрочное падение производительности.

Компания воздержалась от официальных комментариев, не подтвердив и не опровергнув оценки профсоюза. Вопрос дальнейшей эскалации остается открытым: при отсутствии прогресса в переговорах профсоюз допускает запуск долгосрочной забастовки с 21 мая.

Протест поддержали более 30 тыс. сотрудников и профсоюзы, которые настаивают на выделении 15% от прогнозируемой операционной прибыли компании подчиненным. В денежном выражении речь может идти о сумме до 40 трлн вон (около $27 млрд), что потенциально эквивалентно выплатам до $400 тыс. на одного работника.