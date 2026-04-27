Искусственный интеллект обходится дороже человеческого труда

Искусственный интеллект уже начинает обходиться компаниям дороже человеческого труда. Бизнес тратит на ИИ больше, чем на зарплаты сотрудников, а бюджеты ИТ-проектов стремительно растут и нередко выходят за запланированные рамки. Об этом сообщает Axios.

По словам вице-президента Nvidia Брайана Катанзаро, затраты на вычислительные ресурсы в его команде «значительно превышают» расходы на персонал. Похожая ситуация наблюдается и в других компаниях: например, технический директор Uber, по данным СМИ, уже израсходовал весь бюджет на ИИ на 2026 год.

Общий тренд подтверждают прогнозы: по оценке Gartner, глобальные IT-расходы в 2026 году достигнут $6,31 трлн, увеличившись на 13,5% по сравнению с 2025 годом. Основной драйвер роста — инвестиции в инфраструктуру, программное обеспечение и облачные сервисы, связанные с развитием ИИ.

При этом компаниям предстоит доказать, что такие вложения оправданы. Инвесторы ожидают конкретной отдачи — роста производительности и финансовых результатов. На этом фоне возникает вопрос: кто эффективнее — человек или «цифровой работник».

В долгосрочной перспективе рост цен на ИИ-сервисы может превратить эти инвестиции из конкурентного преимущества в источник убытков. Если стоимость технологий продолжит расти, человеческий труд может вновь оказаться более экономически выгодным вариантом.

Тем не менее, многие компании намерены за счет сокращения штата направить дополнительные средства в развитие искусственного интеллекта. Так, на прошлой неделе Microsoft предложила 9 тыс. сотрудникам выйти на пенсию.