Член Конгресса США связала древнее вторжение инопланетян на Землю с ангелами из апокрифа

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна утверждает, что древняя библейская история о сошедших с небес ангелах описывает вторжение инопланетян на Землю: "Истина у всех на виду!"

Член Палаты представителей Анна Паулина Луна (штат Флорида) проводит шокирующие параллели между инопланетянами и Библией в серии вирусных постов, набравших миллионы просмотров, отмечает New York Post.

“Прочтите книгу Еноха”, - написала женщина в одном из постов, который был закреплен в верхней части ее аккаунта.

Как поясняет New York Post, конгрессвумен Луна, исполняющая обязанности председателя Комитета Палаты представителей по надзору, которому поручено рассекречивать государственные секреты, имела в виду еврейский религиозный текст, написанный между 300 и 100 годами до нашей эры, в котором упоминается прадед Ноя Енох.

В апокрифическом тексте, получившем название “Книга Стражей” Еноха, описывается, как двести ангелов, известных как Стражи, прибыли на Землю и произвели потомство от человеческих женщин, которые позже дали начало древней расе гигантов, существовавшей до библейского потопа.

Подобно этой версии, существа-Прометеи также наделили человечество знаниями о запрещенных предметах, начиная от колдовства и заканчивая изготовлением оружия.

Эта книга, которая часто рассматривается как противоречивый текст, была вычеркнута из стандартного религиозного канона, которому учат большинство иудеев и христиан, напоминает New York Post.

Однако член Палаты представителей США Луна неоднократно ссылалась на этот текст, который, по ее утверждению, был исключен из Библии, чтобы скрыть информацию о контактах с инопланетянами в древние времена.

Библейские истории республиканки также не ограничиваются Ветхим Заветом. Всего через несколько минут после своего первого поста законодатель из США загрузила изображение “Мадонны с младенцем Святым Иоанном”, картины, приписываемой Доменико Гирландайо, на которой изображена Дева Мария, молящаяся с младенцем Иисусом.

В просторечии известная как “Богоматерь с летающей тарелки” или “Мадонна с НЛО”, эта картина привлекла внимание благодаря включению круглого объекта, который, по-видимому, испускает лучи, и который, как утверждают некоторые, является куполообразным космическим кораблем.

Я рад, что вы рассказываете об этом, я уже видел все эти картины и знал обо всем этом некоторое время”, - написал один из посетителей аккаунта Луны. “Это потрясающе, что вы показываете и говорите об этом”.

“Леонардо да Винчи знал”, - заявил другой пользователей, сопроводив это цепочкой инопланетных смайликов, в то время как другой провозгласил: “Истина у всех на виду!”

Другие пользователи были настроены более скептически, особенно в отношении предписания Луны читать Книгу Еноха.

“Книга, отвергнутая как не соответствующая Слову Божьему”, - съязвил один из скептиков. “Ее никогда не считали писаниями Еноха в буквальном смысле. В ней есть доля правды, но отнеситесь ко всему этому с большой долей скептицизма”.

“Это книга комиксов, написанная через тысячи лет после того, как Енох был взят Богом”, - утверждает другой пользователь. “Нет никаких доказательств того, что авторство принадлежит Еноху. Вот почему она не была канонизирована в Библии. С таким же успехом можно посоветовать людям почитать ”Войну бесконечности“.

Но конгрессвумен Луна твердо стоит на своем, когда речь заходит о предполагаемой связи между инопланетянами и Библией в стиле ”Кода Да Винчи".

Во время выступления в 2025 году в программе “Опыт Джо Рогана” конгрессвумен сказала, что, хотя она “лично не видела космический корабль”, она видела фотографии летательных аппаратов, которые, по ее мнению, не были созданы человечеством и поэтому имеют “историческое значение".

“Есть ли множество событий, которые восходят, я бы сказала, к эпохе, возможно, даже предшествовавшей эпохе Христа, и которые были задокументированы в тексте? Да”, - заявила Луна.

Она также призывала людей прочитать Книгу Еноха, чтобы узнать больше о современных теориях НЛО, утверждая, что мы, возможно, ошибочно приняли инопланетян за ангелов.

Член Палаты представителей считает, что традиция замалчивать результаты исследований инопланетян сохраняется и по сей день. Ранее в этом месяце Луна обвинила Пентагон в том, что он не уложился в срок, установленный Конгрессом для публикации 46 видеозаписей НЛО, как было обещано 15 апреля, хотя президент Трамп пообещал, что информация будет обнародована “очень скоро”.

Пентагон объяснил задержку технической ошибкой — оправдание, которое не понравилось политику.