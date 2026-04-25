Отпечатки чернил помогли ученым восстановить 42 страницы древнего Евангелия

Международная команда ученых, как пишет Naked Science, совершила прорыв в библеистике, восстановив 42 утраченные страницы Кодекса H — одного из древнейших новозаветных манускриптов, датируемого VI веком. Рукопись, которая веками считалась безвозвратно утерянной, на самом деле была разобрана на части в XIII веке на горе Афон. Тогда листы пергамента использовали повторно, нанося поверх старых надписей новые тексты, а отдельные фрагменты пошли на переплеты других книг. В итоге части манускрипта оказались разбросаны по коллекциям Италии, Греции, России, Украины и Франции.

Ключом к разгадке стала необычная гипотеза профессора Гаррика Аллена из Университета Глазго о так называемых отпечатках, или офсете. Выяснилось, что старые чернила оставляли зеркальные следы на соседних листах, которые порой невозможно разглядеть невооруженным глазом. Зафиксировать эти «призрачные тексты» удалось с помощью мультиспектральной визуализации — технологии, которая позволила извлечь невидимые образы с пергамента. Так один физический лист дал информацию сразу о нескольких страницах одновременно.

Подлинность находки подтвердили совместно с французскими коллегами: радиоуглеродный анализ показал, что пергамент действительно относится к VI веку. Восстановленный текст включает хорошо известные отрывки из Посланий Павла, но сама реконструкция проливает новый свет на развитие новозаветной традиции. Исследователи обнаружили древние перечни глав к Посланиям, которые отличаются от современной структуры канона, а также следы работы переписчиков того времени. Кроме того, состояние рукописи наглядно демонстрирует распространенную в Средневековье практику вторичного использования книг.

Обновленное издание Кодекса H уже готовится к публикации, а его цифровая версия стала доступна для исследователей и широкой аудитории. Это означает, что любой желающий теперь может прикоснуться к тексту, который почти полторы тысячи лет назад читали ранние христиане. Открытие не только восполняет серьезную лакуну в истории библейских текстов, но и дает уникальную возможность проследить эволюцию новозаветной традиции на протяжении веков.