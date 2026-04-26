Ракета "Союз" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает "Роскосмос" в "Макс".

Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно.

"Ожидаем стыковку с модулем "Звезда" 28 апреля в 03:01 мск", - говорится в публикации

Грузовик везет на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов. Это питьевая вода и продукты питания для экипажа, санитарно-гигиенические средства, топливо для дозаправки станции и кислород для внутренней атмосферы МКС.

Кроме того, "Прогресс" доставит на орбиту новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан МКС" и различное оборудование для экспериментов.